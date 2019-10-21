وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441| الدفاع تفتح باب التقديم عبر بوابة جدارة وتعلن عن شروط الفرص الوظيفية الشاغرة

كشفت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في رئاسة هيئة الأركان العامة، حيث أعلنت عن فتح باب التقديم في وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 وذلك مع بداية الأسبوع القادم، كما كشفت عن موعد التقديم على هذه الوظائف للرجال وللنساء وذلك من خلال موقع جدارة الخدمة المدنية، وفي إطار حرص موقع “اعرف نيوز” على متابعة كل ما يهم القارئ العربي والسعودي تحديداً ننشر لكم كل ما تم الإعلان عنه فيما يخص التقديم في وظائف رئاسة هيئة الأركان السعودية.

وظائف رئاسة هيئة الأركان

جاء إعلان وزارة الدفاع عن الوظائف الشاغرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حيث أشارت إلى توافر فرص توظيف للسعوديين، رجال وسيدات، الحاصلين على الشهادات العلمية المناسبة وفقاً للوظائف المتاحة للتعيين بها خلال العام الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودي عن حاجتها لعدد 35 وظيفة إدارية للرجال وللنساء في رئاسة هيئة الأركان العامة 1441 وذلك وفقاً للإعلان الذي تم نشره مؤخراً، وجاء التعيين في الوظائف كما هو موضح في الجدول التالي:

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المرتبة الوظيفية ​عدد الوظائف المشمولة بالإعلان المجموع ​رجال ​نساء ​2 ​1 ​– ​1 ​4 ​– ​3 ​3 ​5 ​1 ​– ​1 ​6 ​4 ​14 ​18 ​7 ​1 ​2 ​3 ​8 ​3 ​6 ​9 ​المجموع ​10 ​25 ​35

رابط تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان العامة الإدارية 1441 للرجال والنساء

ووفرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية طريقة بسيطة للتقديم على الوظائف الشاغرة في رئاسة هيئة الأركان، وذلك للتسهيل على الراغبين في التسجيل في هذه الوظائف الإدارية، حيث أن التقديم متاح إلكترونياً طوال اليوم دون إنقطاع وذلك من خلال رابط بوابة منظومة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، حيث يمكنكم التعرف على الشروط المطلوبة وكافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، ومنها الفئات المستهدفة من هذا الإعلان.

موعد تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان العامة عبر بوابة جدارة

ونشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت مواعيد التقديم على الوظائف التابعة لرئاسة هيئة الأركان وذلك من خلال بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف الحكومي والتابعة لوزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث كشفت أن التقديم يبدأ من يوم 28 صفر 1441 الموافق 27 أكتوبر 2019 ويستمر التقديم حتى يوم 3 ربيع أول 1441 الموافق 1 نوفمبر 2019، وذلك من خلال جدارة، على أن يكون التقديم مفتوح على مدار الـ 24 ساعة طوال اليوم.