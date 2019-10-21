موعد التقديم على وظائف رئاسة الأركان جداره 1441 والشروط المطلوبة

قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن وظائف رئاسة الأركان جداره 1441 هي الوظائف الأحدث لخريجي الجامعات والمؤهلات العليا بالمملكة للرجال والنساء على السواء وتم تحديد موعد التقديم عبر موقع جداره للخدمة المدنية من بداية الأسبوع المقبل، وتتقدم هيئة رئاسة الأركان عن فرص للموظفين والموظفات الحاصلين على درجات علمية وتخصصات مناسبة لجميع الوظائف المُعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للتعين في العام الحالي 1441.

موعد التقديم على وظائف رئاسة الأركان جداره 1441

قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن توافر 35 وظيفة شاغرة إدارية للرجال والنساء في رئاسة هيئة الأركان للتقدم عبر منظومة جداره موقع الخدمة المدنية في المراتب الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، يكون التقديم للرجال والنساء في الفترة من 28-2-1441 حتى 3-3-1441، وفترة التقديم مستمرة 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة.

طريقة التقديم على وظائف رئاسة الأركان

يمكن التقديم على الوظائف كالتالي:

Advertisements

الولوج إلى موقع الخدمة المدنية ثم مطابقة البيانات والتأكد من صحتها وبعد التأكد من ذلك النقر على أيقون التقديم على إعلانات الوظيفة.

تحديد الرغبة المناسبة لك والتأشير على مربع الطلب.

طباعة الملخص والاحتفاظ به.

الفئات المستهدفة

حددت الهيئة عددًا من الفئات التي تستهدف بها وظائفها الجديدة وظائف الأركان 1441 وهم:

خريجي المعاهد التخصصية.

الدبلومات المتوسطة .

درجة البكالوريوس.

درجة الماجستير والدكتوراه.

الأولوية للتخصصات غير التربوية

علمًا بوجود مقابلة شخصية واختبارات مهنية للمتقدمين لابد من حضورها والترشيح النهائي سيكون بعد مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية مع المتقدمين والمتقدومات.

الوظائف المُعلن عنها في رئاسة الأركان

شملت الوظائف المعلن عنها في موقع وزارة الدفاع السعودية التالي: