شاهد: زلزال عنيف يضرب إيران ويؤثر على دول مجاورة

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر، ضرب مدينة كوشارد في الساعة 14:28 و28 دقيقة.

وشعر سكان في شرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر، بهزة أرضية ارتدادية؛ جراء الزلزال القوي الذي ضرب إيران.

وقال سكان في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في الإمارات والدمام شرقي السعودية، إنهم شعروا بالهزة، فيما وثق مقطع فيديو متداول، شعور سكان رأس الخيمة، بالهزة الارتدادية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“، زلزالًا بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58، 21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وقد شعر به بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة“.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة في عام 2003، أدى إلى تدمير مدينة بم التاريخية الواقعة على بعد ألف كيلومتر، جنوب شرق العاصمة طهران، وأسفر حينها عن مقتل حوالي 31 ألف شخص.