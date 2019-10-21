أمير مكة يكرم الجهات المشاركة في مشروع «بسمة جدة»

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الجهات التي شاركت في مشروع «بسمة جدة» الواقع جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي أشرفت على تنفيذه إمارة المنطقة، وشاركت في تنفيذه عدّة جهات.

وقدّم الأمير الفيصل، شكره لكل الجهات التي شاركت في المشروع، متمنيًّا للجميع التوفيق في كل المشاريع التي تخدم محافظة جدة وتسهم في تحسينها، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى العمل في كل المشروعات لتظهر جدة بالشكل الذي يليق بها.

وكرّم أمير مكة المكرمة، الجهات المشاركة، وهي: أمانة جدة، وهيئة الطيران المدني ومطار الملك عبدالعزيز ومركز التكامل التنموي بالإمارة، ثم استعرض والحضور فيلمًا عن مشروع بسمة جدة والذي يقع على مساحة 600 ألف م2، ويتضمن إنشاء 5 أعمدة تُمثّل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 مترًا، وكذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة (جدة) باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعّمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي صدر بخصوصه توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقًا لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، وتشمل 5 مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تُقدر بأكثر من 2 كلم 2.