الزعاق: شرق السعودية على موعد مع ظاهرة كونية مثيرة

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، حدوث أندر الظواهر الكونية التي لم تحدث منذ 118 عامًا، وذلك بعد شهرين تقريبًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الزعاق: سنشاهد بعد شهرين تقريبًا أندر الظواهر الكونية، وهي ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، التي لم تحدث عندنا منذ 118 عامًا، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عامًا.

وأشار الزعاق، إلى أنه سيُشاهد حلقيًا في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس 2019/12/26 الموافق 1441/4/29.

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واليوم، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الأقدم، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وذكرت الأرصاد- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار على بعض المناطق؛ حيث يتوقع هطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) مصحوبة برياح نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س أو أكثر، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتفاوت درجات الحرارة على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يتوقع أن تتأثر مناطق: القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة الجوية، في حين يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة حلال نفس الفترة.