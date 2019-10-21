«الأرصاد»: طقس صحو على «موسم الرياض» اليوم الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الاثنين، بموسم الرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنَّ طقس موسم الرياض سماء صحو، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10/32كم- ساعة.

وأوضحت الهيئة، أنَّ درجة الحرارة تبلغ 35 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 45%.

Advertisements

وتوقعت «هيئة الأرصاد» حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وذكرت الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أنَّ التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار على بعض المناطق؛ حيث يتوقع هطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) تصحب برياح نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س أو أكثر، قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، وتفاوت درجات الحرارة على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّه يتوقع أن تتأثر مناطق: القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة الجوية، في حين يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال نفس الفترة.