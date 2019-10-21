وفاة الفنان طلال الحربي في حادث سير في جدة

توفي الإعلامي والممثل طلال الحربي، عن عمر يناهز 63 عامًا، وذلك إثر تعرُّضه لحادث مروري في مدينة جدة أمس الأحد.

ونعى الفنان الراحل، العديد من الإعلاميين والفنانين؛ حيث قال المخرج والممثل عبد الرحيم محمد، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «الله يرحمه ويغفر له.. كان معنا من 4 أيام في أبو ظبي، وباقيله مشاهد وعلى أساس يرجع بعد أسبوع ويكمل، رحمك الله يا أبا حمد، كنت الرجل المبتسم دائمًا، خبر وفاتك أثّر على كل فريق العمل، لن ننسى رسايلك الصوتية بالواتس وضحكاتك... إنا لله وانا اليه راجعون».

بينما قال الإعلامي فايز المالكي، بحسابه الرسمي بموقع تويتر: «انا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة، إثر حادث سير.. لا حول ولا قوة الا بالله».

وحصل الحربي على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991م، وقدم خلال عمله العيد من البرامج في الإذاعة والتليفزيون، كما شارك كممثل في أفلام ومسلسلات بالسعودية ومصر.