بالصور.. رفع 1287 طنًا من مخلّفات البناء بمكة المكرمة

رفعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، 1287 طنًا من مُخلفات البناء والمشاريع والأنقاض مجهولة المصدر، ضمن حملة «مكة بلا مخلفات بناء»، التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وذلك لمكافحة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة محمود ساعاتي، إن أعمال النظافة تضمَّنت رفع أنقاض مُخلفات المشاريع والبناء المتناثرة في الأراضي الفضاء بالأحياء السكنية، وفي الشوارع العامة بمختلف مناطق مكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع فرق الرقابة الميدانية التابعة للبلديات الفرعية؛ بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوَّار.

وأوضح ساعاتي، أنه تم رفع كميات كبيرة من مُخلفات البناء بجنوب وغرب مكة المكرمة والمنطقة المركزية؛ حيث بلغت الكمية التراكمية المرفوعة والمنقولة إلى المردم العام (673.984) طنًا من المخلفات، كما تم رفع (614.767) طنًا من مُخلفات البناء بشمال وشرق مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.

ودعا مدير الإدارة العامة للنظافة، أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة؛ لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية، وذلك حفاظًا على المنظر العام.

كما حثَّ جميع المواطنين والمقيمين؛ للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، عبر قنوات الأمانة الرسمية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف، سواءً كان المخالف شركةً أو مؤسسةً، أو مواطنًا أو مقيمًا على حدٍ سواء، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المعتمدة.