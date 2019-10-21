«تقويم التعليم» تعلن تدني مستوى «نتائج الاختبارات» وتتوقف أمام «الرياضيات والعلوم»

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الإثنين، «تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات في نتائج الاختبارات الوطنية»، وذكرت، في مؤتمر صحفي، أن «أداء الطلاب والطالبات في نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأدائهم في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، متدنية في مادتي الرياضيات والعلوم».
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعقد في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مقر المركز الوطني للقياس بالرياض، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان ولأول مرة نتائج الاختبارات الوطنية التي عقدت سنة 2018، بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
ويأتي في مقدمة هذه الاختبارات التي أولتها وزارة التعليم اهتمامًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية اختبار (TIMSS) وهو أحد الدراسات الدولية التي تقيس مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مادتي العلوم والرياضيات للدول المشاركة، علمًا بأن هذه الدراسة تنعقد بشكل دوري كل أربع سنوات؛ حيث شاركت فيه مدارس المملكة العربية السعودية ولأول مرة عام ٢٠٠٧ ثم عام ٢٠١١، ٢٠١٥.
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