«المرور»: تغيير استخدام السيارة الوارد في الترخيص «مخالفة»

أكد المرور السعودي أن استعمال المركبة لغير الأغراض التي رخصت من أجلها مخالفة مرورية، وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المرور: «استعمال المركبة لغير الأغراض التي رخصت من أجلها مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم ٤».

وينص رقم 4 بجدول المخالفات المرورية، على أن العقوبة غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، وذلك فيما يتعلق بعدد من المخالفات وصل إلى 25، منها استعمال المركبة لغير الغرض التي رُخصت من أجله.

ووفق جدول المخالفات، يتم احتجاز المركبة حتى تتم إزالة المخالفات.