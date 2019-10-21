«التعليم» تعلن نتائج الاختبارات الوطنية للصفين الرابع الابتدائي والثاني متوسط

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم، اليوم الإثنين، الإعلان عن نتائج الاختبارات الوطنية للعام المنصرم ٢٠١٨ والتي تم إجراؤها على عينة من مدارس المملكة للصف الرابع الابتدائي والصف الثاني متوسط.

ويأتي هذا الإعلان مواكبًا للاهتمام البالغ الذي توليه وزارة التعليم لهذا النوع من الاختبارات؛ للرقي بمستوى مشاركة المملكة العربية السعودية في المحافل والمناسبات الدولية؛ حيث بذلت وزارة التعليم جهودًا حثيثة وبمتابعة شخصية من الوزير لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية للمراحل المستهدفة وتهيئتها للمشاركة الدولية لتحقيق النتائج المرجوة. وذلك بعد أن لاحظت الوزارة تدني نتائج الدراسات الدولية في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها مدارسنا.

ويأتي في مقدمة هذه الاختبارات التي أولتها وزارة التعليم اهتمامًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية اختبار (TIMSS) وهو أحد الدراسات الدولية التي تقيس مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مادتي العلوم والرياضيات للدول المشاركة، علمًا بأن هذه الدراسة تنعقد بشكل دوري كل أربع سنوات؛ حيث شاركت فيه مدارس المملكة العربية السعودية ولأول مرة عام ٢٠٠٧ ثم عام ٢٠١١، ٢٠١٥.

وتشمل كذلك اختبار (PIRLS) والذي يقيس تحصيل طلاب الصف الرابع في القراءة وقدرتهم على التعامل مع النصوص القرائية. علمًا بأن الدراسة الدولية لتقييم القراءة (PIRLS) أظهرت في مشاركتنا الأخيرة ضعفًا في المهارات القرائية لدى طلاب الصف الرابع عينة الدراسة؛ حيث أثبتت أنهم لا يستطيعون القيام بأدنى المهارات والعمليات القرائية مقارنة بالدول المشاركة مع السعودية كأمريكا وسنغافورة، وهذا ما دعا الوزارة إلى الاهتمام بمستوى المشاركات المقبلة من أجل أن تعكس نتائج الدراسة الواقع الحقيقي للمملكة العربية السعودية ومدى تقدم نظامها التعليمي.

وعليه فإنني أتوقع أن تكون نتائج الاختبارات الوطنية والتي سيتم الإعلان عنها، غدًا الإثنين، على مستوى الطموحات وستعكس جهود الوزارة التي بذلتها خلال الفترة الماضية لهذا النوع من الاختبارات.