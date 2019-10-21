«تعليم عسير» ينهي إجراءات 60 ألف مستفيد ومستفيدة

أوضحت إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد في الإدارة العامة للتعليم بعسير، أنَّه تمَّ إنهاء إجراءات أكثر من 60 ألف مستفيد ومستفيدة خلال الفترة الماضية، مضيفة أنَّه سيتم توفير برنامج (خدمتي) عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما أنَّ مركز الاتصال الموحَّد (19996) مستمر في استقبال الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المرفوعة، والتعامل معها على مدار الساعة.

وجاء ذلك من خلال فريق عمل متكامل من جميع الأقسام، وتجهيز غرفة عمليات متكاملة، وبرنامج لخدمة المرابطين على الحد الجنوبي، بهدف إنجاز المعاملات الخاصة بالمستفيدين من خلال استقبالهم، ومعرفة طلباتهم، ومن ثمَّ العمل على إنجازها، إضافة لخدمة المستفيد عن بُعْد.

من جانبه، أكَّد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، ضرورة تفعيل مراكز خدمة المستفيد في جميع مكاتب التعليم (بنين وبنات) لتقديم الخدمات للمستفيدين بكل يُسْر وسهولة، وتفعيل برنامج (تواصل) الوزاري لخدمة المستفيدين.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد بتعليم عسير، أحمد عائض آل مفرح: إنَّ الاستعدادات في مركز خدمة المستفيد بالإدارة ( بنين وبنات)، تم التحضير لها مبكرًا قبل بدء العام الدراسي. موضحًا أنَّ مشروع (خدمتي) يكتسب أهميته من السرعة في إنجاز العمل، وتجاوز مشكلة البُعْد الجغرافي في المنطقة، وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة وتوفير بيئة عمل مشجعة ومتطورة.

Advertisements

وأشار إلى أنَّه يتم قياس رضا المستفيد من خلال مشروع (قيمنا) الإلكتروني وبواسطة نشر عددٍ من أجهزة التقييم، إضافة إلى إمكانية عمل بطاقات تعريفية للإداريين والإداريات، وتقديم خدمات الخصومات التي تقدمها إدارة العلاقات بالشراكة مع عددٍ من القطاعات الخاصة.

وأكَّدت مساعدة مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد، منى العمري، أن العناية بالمستفيدين والمستفيدات من أبرز أولويات الإدارة، فضلًا عن التكامل مع الإدارات والأقسام الأخرى، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التوسع في برامج الشراكات الخاصة بالإدارة العامة وتفعيلها.

من جانبه، وضَّح المكلف بالتنسيق والإشراف على برنامج (تواصل) الوزاري، علي الألمعي، أنَّ آلية عمل المركز تتم من خلال خدمة (تواصل) الإلكترونية لرفع التذاكر المرفوعة من قبل المستفيدين والمستفيدات والرد عليها، لافتًا إلى أنَّ مركز رعاية المستفيدين بالإدارة يعمل وفق نظام إلكتروني يسهِّل عملية التواصل، وييسر متابعة طلب المستفيد وإتمام الرد عليه من قبل إدارة التعليم، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ حل ما يقارب 5176 تذكرة حتى الآن.