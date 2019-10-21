بالفيديو.. جامعة المجمعة تطرح مبادرة لحماية طلاب الحافلات المدرسية

قدَّمت جامعة المجمعة بمنطقة الرياض، نموذجًا فريدًا لمعالجة حالة نسيان طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن مساعيها للارتقاء بمستوى سلامة مرتادي النقل.

حيث أطلقت جامعة المجمعة مبادرة وطنية برعاية مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، واختتمت جهودها بحضور مدير مرور منطقة الرياض، وهي مبادرة «أبناؤنا أمانة» وأسفرت مخرجات المبادرة عن نظام (مساند)، وتهدف إلى رفع مستوى سلامة الأطفال داخل مقصورات النقل المدرسي، وذلك بتقديم مقترح يساهم بمعالجة نسيان الطلاب بالنقل، وهو نظام (مساند) الخاص بتعزيز متابعة الأبناء وتقليل المخاطر داخل الحافلات.

ويتضمن نظام (مساند) في وضع جرس على طبلون السيارة، يمكن للطالب من التعامل معه من خلال الضغط عليه، ليُحْدِث صوتًا مرتفعًا ينبه المارة أو القريبين من الحافلة بوجود أمر طارئ، ويمكن ربط هذا الجرس ببوابة الخروج من الحافلة؛ حيث يتم فتح الباب تلقائيًا أثناء الضغط على الجرس.

ويرفع النظام الجديد مستوى الأمان داخل مقصورة الحافلة المدرسية، مما ينتج عنه تخفيف الكوارث التي تحدث في حال إغلاق الحافلة ووجود طالب داخل مقصورتها.

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وتأتي تلك المبادرة في إطار جهود جامعة المجمعة للارتقاء بمستوى تعزيز جوانب السلامة في وسائل النقل ومرتاديها، واستمرارًا لحملة الجامعة للتثقيف النوعي لمدارس التعليم العام لرفع مستوى الوعي لدى قائدي الحافلات والطلاب، واستهداف الجامعة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نظير المخاطر المتعلقة بالسلامة أثناء النقل من النسيان أو النوم وإغلاق السائق باب الحافلة.

ويمكن الاستفادة من هذا المقترح من خلال إدارات التعليم وشركة (تطوير)، وتتضمن المبادرة وضع برامج لتأهيل سائقي النقل، ويشمل التأهيل عددًا من المحاور المتعلقة بأمان الرحلات من خلال رفع درجة الأمان والسلامة في خطوط النقل وآلية إدارة المخاطر داخل خطوط السير، بما يضمن سلامة الرحلة، وتميز إدارة التعامل بين السائق والأطفال داخل مقصورة الرحلة، بهدف تجويد خطوط النقل لتلافي الملاحظات الشائعة في النقل المدرسي.

ويتم تفعيل المبادرة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي: أمن الطلاب داخل مقصورة الحافلات وخارجها، أما المرحلة الثانية فتشمل المراقبين الميدانيين بإدارات التعليم المدارس الابتدائية، أما المرحلة الثالثة فتم توجيهها لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وذلك لتجنب الأخطاء الشائعة داخل وخارج مقصورة النقل.

ويعتبر المقترح مناسبًا وملائمًا للواقع الفعلي للفئة المستهدفة لطلاب المرحلة الابتدائية لتقليل المخاطر الناتجة من نسيان الطلبة داخل الحافلات وهي فرصة لمتعهدي النقل لرفع مستوى جاهزية النقل لخدمة طلاب المدارس نحو سلامة دائمة.