بالصور.. المجلس البلدي بالطائف يقيم أعماله للعامين الماضيين

عقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الثالثة والخمسين بالدورة الثالثة، برئاسة صاطي بن ثواب العتيبي، رئيس المجلس وحضور ممثلي الامانة وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات وقرارات المجلس للعامين 2018م-2019م، وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات تنفيذية، واطلع المجلس على الجهود المبذولة بالمشاريع وسير العمل فيها؛ للتسهيل على الأهالي وراحتهم.

كما أطلع المجلس على احتياجات الأحياء والمراكز والقرى من الخدمات البلدية، وما تم توفيره خلال الفترة الماضية من مشروعات تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة وخلافه.

ونوه المجلس بموافقة الوزارة على تنفيذ عدد من المشروعات المحورية الجديدة التي ستسهم في معالجة العديد من الملاحظات بمداخل ومخارج المدينة ومواقع الاختناقات المرورية.

كما استعرض المجلس البلدي في ختام اجتماعه عددًا من التعاميم التطويرية لأعمال المجالس البلدية.