تكريم
كرّم الأمير خالد الفيصل الجهات المشاركة وهي: أمانة جدة، هيئة الطيران المدني، مطار الملك عبدالعزيز، مركز التكامل التنموي بالإمارة، ثم استعرض والحضور فيلماً عن مشروع بسمة جدة الذي يقع على مساحة 600 ألف م2، ويتضمن إنشاء 5 أعمدة تُمثّل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة «جدة» باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعّمة بشبكة ري متطورة.
تطوير
يرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي صدر بخصوصه توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، وتشمل 5 مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تُقدّر بأكثر من 2 كلم2.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الفيصل يكرم المشاركين في مشروع بسمة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.