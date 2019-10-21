خالد الفيصل يكرم المشاركين في مشروع بسمة جدة

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الجهات التي شاركت في مشروع بسمة جدة، الواقع جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي أشرفت على تنفيذه إمارة منطقة مكة المكرمة، وشاركت في تنفيذه عدّة جهات. وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكافة الجهات التي شاركت في المشروع، متمنياً للجميع التوفيق في كافة المشاريع التي تخدم محافظة جدة وتسهم في تحسينها، مؤكداً سموه على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل في كافة المشاريع لتظهر جدة بالشكل الذي يليق بها.

تكريم

كرّم الأمير خالد الفيصل الجهات المشاركة وهي: أمانة جدة، هيئة الطيران المدني، مطار الملك عبدالعزيز، مركز التكامل التنموي بالإمارة، ثم استعرض والحضور فيلماً عن مشروع بسمة جدة الذي يقع على مساحة 600 ألف م2، ويتضمن إنشاء 5 أعمدة تُمثّل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، كذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة «جدة» باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعّمة بشبكة ري متطورة.

تطوير

يرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي صدر بخصوصه توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، وتشمل 5 مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تُقدّر بأكثر من 2 كلم2.