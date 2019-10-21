السعودية اليوم / العامري يكرم منسوبي جامعة الإمام الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

كرم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الجامعة اليوم, ثلاثة من منسوبي الجامعة الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون الخليجي، الذين كرّموا من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ36 بالعاصمة العمانية مسقط .

وعبّر معاليه عن اعتزاز جامعة الإمام بالفائزين وبإنجازهم, الذي يرفع من قيمة المملكة العربية

مما يذكر أن الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2017م هم: عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن بالمشاركة مع الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ( كلية التربية - جامعة الملك سعود ) في المركز الأول، ثانياً: عضو هيئة تدريس بكلية التربية بالجامعة الدكتورة عزيزة بنت سعد الرويس، ثالثاً: الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة أحد منسوبي الجامعة.

وكان موضوع الجائزة عن تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين الأجيال من الانحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

// انتهى //

16:36ت م

0181



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الجامعة اليوم, ثلاثة من منسوبي الجامعة الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون الخليجي، الذين كرّموا من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ36 بالعاصمة العمانية مسقط .وعبّر معاليه عن اعتزاز جامعة الإمام بالفائزين وبإنجازهم, الذي يرفع من قيمة المملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم عناية ولاة الأمر، مباركًا لمنسوبي الجامعة الحاصلين على هذا التألق، متمنِّيًا لهم مزيدًا من النجاح في الإسهامات العلمية والمزيد من التقدم في المشاركات القادمة.مما يذكر أن الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2017م هم: عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن بالمشاركة مع الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ( كلية التربية - جامعة الملك سعود ) في المركز الأول، ثانياً: عضو هيئة تدريس بكلية التربية بالجامعة الدكتورة عزيزة بنت سعد الرويس، ثالثاً: الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة أحد منسوبي الجامعة.وكان موضوع الجائزة عن تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين الأجيال من الانحراف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //16:36ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العامري يكرم منسوبي جامعة الإمام الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.