السعودية اليوم / بلدية البدع تنفذ عدة مشاريع خدمية بالمحافظة



تبوك 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت بلدية محافظة البدع عن انجازها العديد من المشاريع التنموية والخدمية الجديدة، شملت مشروعات لأعمال الطرق وإنشاء مجسمات وأعمدة انارة وأحواض نخيل ودهانات وزراعة أشجار وزهور زينة وإزالة بعض الكتابات وغيرها .

وقال رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد : إنه تم إنشاء الحدائق وبناء الأرصفة لتكون متنفساً للأهالي لقضاء وقت الراحة والتريض، حيث تشمل ممشى ومسطحات خضراء ، كما تمت إزلة الجسر الواقع في طيب اسم لخطورته على زائري الموقع.

وأكد السعيد أن المواقع المستحدثة تعد من المواقع الجميلة من ناحية التصميم والمواد المستخدمة في تنفيذه، وكذلك لمواقعها المميزة التي يرتادها أبناء محافظة البدع وكذلك بعض القرى المجاورة.

يُشار إلى أن بلدية البدع أقامت عدداً من الحدائق والمسطحات الخضراء وتفعيل جميع خدماتها داخل المحافظة والمراكز التابعة، للاستفادة منها بشكل كبير من قِبل أهالي المحافظة والزوّار الذين يقومون بزيارة محافظة البدع طوال العام.

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16:28ت م

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