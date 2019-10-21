شكرا لقرائتكم رفع نسب التوطين بعقود التشغيل والصيانة الجديدة في الأجهزة والشركات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-21 رفع نسب التوطين بعقود التشغيل والصيانة الجديدة في الأجهزة والشركات الحكومية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية في عدد من المهن. وقال وزير العمل: أصدرنا اليوم قرارًا برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقًا للمهن المستهدفة ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية، كما نسعى إلى التوسع في برامج التوطين لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية.







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