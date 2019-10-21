الحريري يحاول تفادي الاستقالة: تخفيض رواتب الوزراء 50 % واستعادة الأموال المنهوبة

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عددًا من الإجراءات التقشفية في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين يملؤون الشوارع لليوم الخامس على التوالي.

وقرر الحريري تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 50 % كما أعلن عن صدور قانون لعودة أموال لبنان المنهوبة إضافة إلى العمل على خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان.

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وكان عدد المتظاهرين في وسط بيروت، تزايد ظهر اليوم، في حين أنهى مجلس الوزراء مناقشة وإقرار الورقة الإصلاحية، التي تقدم بها الحريري.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما عمد المتظاهرون في مختلف المناطق اللبنانية إلى نصب خيم وسط الشوارع والطرقات إيذانًا باستمرار موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 5 أيام.

من جهة أخرى، قالت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر “تويتر” إن “مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، وكذلك بنود موازنة العام 2020”.