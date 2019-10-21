الان تتابع التخصصات الصحية تفتح باب المشاركة في إعداد الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح المجال للمختصين من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، بعدما أقر مجلس الأمناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلزامية الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE لجميع من يرغب بممارسة المهنة بالمملكة العربية السعودية في اجتماعه الأول.
ودعت الهيئة، الراغبين في الترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية بالتقدم عبر الرابط https://proprofs.com/survey/t/?title=3rjh8، مشيرة إلى أن إغلاق بوابة الترشح سيكون يوم الإثنين – 7 ربيع الأول 1441هـ الموافق 4 نوفمبر 2019م، وستعقد الجلسة في يوم السبت 16 نوفمبر 2019م الموافق 19 ربيع الأول 1441هـ.
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