شركة “زين السعودية” تطلق خدمات الجيل الخامس G5 فى 20 مدينة…

تعلن شركة زين السعودية عن انطلاق المرحلة الأولى من خدمات الجيل الخامس 5G فى المملكة العربية السعودية، حيث جارى تغطية 26 مدينة خلال الأشهر المقبلة من خلال 2600 برج مع نهاية العام، حيث تم تغطية 20 مدينة حتى الآن من خلال 2000 برج، ويعد انطلاق خدمات الجيل الخامس تحول كبير فى مجال التقنية الرقمية والاتصالات مما يوفر انترنت فائق السرعة للمستخدمين فى المملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس التنفيذى لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر ان هذة التقنية الجديدة ستساهم فى توفير فرص عمل كبيرة فى مجالات عديدة مثل مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ومجالات اخرى،

أشار “دغيثر” أن خدمة الجيل الخامس 5G أسرع 10 أضعاف خدمات الجيل الرابع 4G بالإضافة ان هذة الخدمة ستساعد فى حلول كثيرة فى مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشغيل الآلى والتسويق الإلكترونى والرعاية الصحية ومجالات اخرى كثيرة.

أكد المهندس حمدى عبد الرحمن المفدى رئيس قطاع التقنية ان شركة زين قد قدمت خدمة الجيل الخامس فى بطولة PUBG 2019 من خلال فاعليات موسم جدة، حيث أشاد المتسابقين بالسرعة والأداء العالى الجودة ويؤكد أن هذة الخدمة ستفتح مجالات جديدة فى الاستثمار.

المدن التى تستخدم الجيل الخامس 5G فى المملكة العربية السعودية.

– الدمام

-الرياض

-المدينة

– الخبر

-الظهران

-خميس مشيط

– صبيا

– حائل

– الخرج

– جدة

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– مكة

– الطائف

– الدرعية

– تبوك

– الرس

– عنيزة

– أبها

– بيشة

– ثول

– بحرة

– نجران

– بريدة

– الهفوف