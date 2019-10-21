السعودية | شاهد.. اعتداء مفزع بالسكاكين على سعوديين في مقهى لندني

شكرا لقرائتكم شاهد.. اعتداء مفزع بالسكاكين على سعوديين في مقهى لندني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع إخبارية حادثة الاعتداء بالسرقة على سعوديين في مقهى ومطعم شهير بمنطقة "ماي فير" في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة الماضية، حيث تم اقتحام المكان من جانب شخصين يحملان أسلحة بيضاء، وباغت أحد اللصوص شاباً يجلس على الطاولة واستولى على ساعة يده.

وأظهر الفيديو أن اللصين مرا بالمقهى على الأقدام أولاً وأثناء ذلك ألقيا نظرة على الموجودين، ثم عادا بشكل مباغت.

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ونشرت صحيفة "الديلي ميل" مقطع فيديو وصورا للحادثة، وأوضحت أن الحادثة كانت درامية، وأن اللصين الملثمين أثارا الذعر.

وأكدت الشرطة أن اللصين أشهرا السكاكين قبل السرقة ثم لاذا بالفرار، وأنها تلقت بلاغاً عن سرقة ساعة شاب عشريني تحت التهديد بالسكين في شارع "كورزون"، وأوضحت أنه لم يصب أحداً في الحادثة ولم يتم اعتقال الجناة إلى الآن.

وتنتشر في بعض العواصم الغربية حوادث السطو المسلح على السياح العرب الذين يرتدون ساعات أو حلي ثمينة.