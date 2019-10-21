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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, أن الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تتكامل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال: تبرز هذه المؤسسات في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها.
جاء ذلك خلال اختتامه لورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف "العواد": تضمنت برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا.
ونوّه بما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من اهتمام بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي استهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأردف "العواد": الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال.
وأعرب عن أمله في أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها، من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
هيئة حقوق الإنسان
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 04:01 PM
بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني"العواد": حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, أن الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تتكامل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال: تبرز هذه المؤسسات في عدد من المجالات كحقوق المرأة، والطفل، والإعاقة، والتعليم، وغيرها.
جاء ذلك خلال اختتامه لورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف "العواد": تضمنت برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا.
ونوّه بما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من اهتمام بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي استهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأردف "العواد": الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال.
وأعرب عن أمله في أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها، من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
، "العواد": حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة ،
المصدر : الخليج 365
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