محمد بن مسعود - الدمام - وفقاً للمهن المستهدفة ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن إصداره، اليوم، قراراً برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة، ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية. وقال: "نسعى إلى التوسع في برامج التوطين؛ لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية".وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 03:41 PM وفقاً للمهن المستهدفة ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية Advertisements "العمل": رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية "العمل": رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن إصداره، اليوم، قراراً برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة، ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية. وقال: "نسعى إلى التوسع في برامج التوطين؛ لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية". الكلمات المفتاحية ، "العمل": رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية ،

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