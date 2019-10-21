محمد بن مسعود - الدمام - 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 03:19 PM يهدف المشروع إلى تغيير الصورة البصرية لمكة وتحسينها بالفيديو.. شاهد حي النكاسة العشوائي بمكة بعد التطوير بالفيديو.. شاهد حي النكاسة العشوائي بمكة بعد التطوير نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيديو تعريفياً عن مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، الذي يجري استكمال مراحله المقسمة لـ14 مرحلة.

وتضمن الفيديو التعريفي؛ مراحل التطوير والحلول البديلة بتوفير المساكن لأهالي حي النكاسة التي أزيلت منازلهم ضمن المشروع الأكبر والأضخم التي تشهده مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى تغيير الصورة البصرية لمكة وتحسينها، وتوفير بيئة جاذبة للسكان، وتنمية مدينة مكة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة.

وقد روعي في المشروع التعويض المالي لأصحاب المساكن المزالة أو توفير السكن البديل لهم. Advertisements الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. شاهد حي النكاسة العشوائي بمكة بعد التطوير ،

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