محمد بن مسعود - الدمام - مطالبات عدة بإيجاد حلول مناسبة لتفادي وقوعها وإعاقة الحركة وقع ظهر اليوم في نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف حادث مروري جماعي أدى إلى اصطدام 6 مركبات ببعضها مما أعاق حركة المرور .

وأظهرت مجموعة من الصور قيام الجهات المعنية بتنظيم الحركة وإفساح المجال للمركبات للمرور مع النفق، في الوقت الذي كانت تشهد بعض المدارس انصراف الطلاب وسط زحام كبير وتكدس للمركبات ومطالبات بإيجاد الحلول المناسبة لتفادي وقوع الحوادث في النفق. Advertisements ، بالصور.. حادث جماعي يعطل السير بنفق الأمير منصور بالطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حادث جماعي يعطل السير بنفق الأمير منصور بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.