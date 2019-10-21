، بعد قرار الانسحاب.. واشنطن تبحث إبقاء قوات لحماية حقول النفط شمال سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - رغم قرار واشنطن سحب قواتها من شمال سوريا، عاد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الاثنين، إلى القول إن "إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية؛ لضمان عدم سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها".

وأفاد "إسبر" للصحفيين خلال رحلة إلى أفغانستان، بينما يجري سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، بأن بعض القوات ما زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط، وأن المناقشات جارية بشأن إبقاء بعض القوات هناك، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الأمريكي أنه لم يقدم هذا الاقتراح بعد، لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كل الخيارات.