، "أردوغان" يعود لأوهام الاضطهاد: الغرب وقف مع الأكراد ضد تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - العملية العسكرية أثارت انتقادات دولية

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التعبير عن شعوره بعقدة الاضطهاد، متهماً الغرب –حسب أوهامه- بالوقوف إلى جانب من دعاهم "الإرهابيين" ضد تركيا، وذلك في تفسيره لأسباب انتقاد الدول الغربية للهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال "أردوغان" في خطاب ألقاه في إسطنبول اليوم (الاثنين): "هل يمكنكم تصور وقوف جميع دول الغرب إلى جانب الإرهابيين ومهاجمتهم جميعًا لنا، وبينهم أعضاء حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي؟"، وفقاً لما أوردته قناة "فرانس 24".

ونفذت تركيا في 9 أكتوبر الجاري عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها بأنها "إرهابية" لاعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا داميًا ضد أنقرة على أراضيها.

وواجهت العملية العسكرية التركية التي علقت الخميس الماضي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش تم التفاوض بشأنه بين أنقرة وواشنطن، انتقادات حادة من الأسرة الدولية، ما أثار غضب "أردوغان" الذي حض الحلف الأطلسي، وتركيا عضو فيه، على إبداء "تضامن".أردوغان