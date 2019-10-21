“أعرف” ||عندنا|| أحدث ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين “الزعيم” في صدارة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

الزعيم عاقد العزم على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا العام، من الجولة الأولى، ويساعده في ذلك تراجع مستوى النصر حتى الآن.

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي دوري الأمير محمد بن سلمان بعد نهاية الجولة السابعة برصيد 19 نقطة، من 7 لقاءات ويحل ثانياً فريق الوحدة برصيد 15 نقطة، ثم يأتي كلاً من الأهلي والفيصلي برصيد واحد وهو 14 نقطة، ويأتي خامس الشباب برصيد 12 نقطة ثم حامل اللقب العالمي برصيد 11 نقطه وله مباراة مؤجلة .

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباراة الجولة السابعة

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قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي