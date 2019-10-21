السعودية اليوم / ولي عهد الأردن يلتقي رئيس وزراء اليابان



عمّان 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم في طوكيو ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

// انتهى //

15:44ت م

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