السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يدشن الحملة التطوعية "فلنغرسها "



حائل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالصالة الرئيسية بالإمارة اليوم الحملة التطوعية لتشجير مدينة حائل تحت شعار ( فلنغرسها ) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل .

وأوضح رئيس المجلس البلدي بأمانة حائل عايد العديم خلال حفل التدشين أن الحملة التطوعية التي ينظمها المجلس البلدي بالتعاون مع جمعية حائل للعمل التطوعي تأتي بمشاركة ودعم عدد من الجهات الحكومية التي تستهدف تشجير مرافقها مثل جامعة حائل والمساجد والمراكز الصحية والمدارس ومنازل المواطنين ، مبيناً أنه سيتم خلال الحملة غرس ٦٠ ألف شجرة ظل على مرحلتين .

وأعرب رئيس المجلس البلدي بأمانة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم كافة مجالات التنمية والتطوير بالمنطقة وخاصة ما يتعلق منها بالبيئة مقدماً شكره للجان المنظمة و الداعمين من القطاع الخاص .

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة حائل الحملة بتشغيل التطبيق الإلكتروني لها معلناً سموه بداية انطلاقتها .

وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بهذه المبادرة وبتكاتف الجميع من جهات حكومية وأهلية ، مؤكداً أهمية وصول الرسالة التوعوية للنشء وتفاعلهم معها مما سيضاعف من نجاحات الحملة واستمرارها ، متمنياً للمنطقة وللجميع التوفيق.

وفي ختام الحفل سلم سموه الدروع التذكارية للمساهمين والمشاركين في الحملة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم وفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالعزيز العجيمي وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد اليحي ورئيس مجلس إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي عيسى الحليان وعدد من المسئولين .

// انتهى //

15:41ت م

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