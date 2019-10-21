السعودية اليوم / المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية تتفاعل لاستنساخ حملة "شرقية بلا أنقاض"



الدمام 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استضاف المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية وفودا من المجالس البلدية بحفر الباطن ، والقطيف ، والأحساء ، وذلك للاطلاع على تفاصيل حملة "شرقية بلا أنقاض" لإزالة الأنقاض بحاضرة الدمام ، التي نفذها بلدي الشرقية ؛ لاستنساخ الحملة في جميع محافظات المنطقة ، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة .

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري أنه منذ صدور توجيه سمو أمير المنطقة باستنساخ الحملة حرصت جميع المجالس البلدية بالمنطقة على زيارة بلدي حاضرة الدمام، للتعرف على خطة عمل العمل سعياً لتنفيذها، مشيرا إلى التنسيق مستمر لاستضافة مجالس أخرى خلال الأيام المقبلة.

وبين أنه تم اطلاع الوفود على تفاصيل الحملة والعوامل التي أسهمت بتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً في الوقت ذاته أن من أبرز عوامل نجاح الحملة تمثل بتبنيها ودعمها المباشر وتمديدها من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية ، وذلك حرصاً من سموه على تحقيق أهداف الحملة بصورة ترضي تطلعات الأهالي ، الأمر الذي دعا جميع القائمين على الحملة لبذل المزيد من العطاء.

وتعد حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية ، بالتعاون مع أمانة المنطقة والقطاع الخاص، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين.

وسخرت حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام 100 آلية ومعدة للحملة، وخصصت أربعة مواقع رئيسية لها في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر ، تشمل 137 حي سكني ، واستهدفت الحملة رفع 85 % من نسبة الأنقاض بحاضرة الدمام ( الدمام _ الخبر _ الظهران)، وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 130 ألف متر مكعب من الأنقاض، كان معظمها بغرب الدمام، لما يشهده من نمو عمراني، واستقبلت أكثر من 1200 بلاغ ، وأزالت 307 لوحة إعلانية غير مرخصة.

الجدير بالذكر أن الحملة انطلقت في محافظات رأس تنورة وبقيق والخفجي، فيما تستعد محافظات أخرى لإطلاق الحملة، بعد اكتمال التنسيقات.

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15:32ت م

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