السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يلتقي مدير السعودية اليوم شركة مطارات الدمام السابق



الدمام 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً للشركة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها إبان فترة عمله مديراً تنفيذياً لشركة مطارات الدمام، مؤكداً أنها جهود بذلت ضمن فريق عمل يسعى لتطوير منشأة مهمة وحيوية في المنطقة، متمنياً سموه للجعويني التوفيق.

من جهته أعرب تركي بن عبدالله الجعويني، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما قدماه من دعمٍ لتطوير عمل شركة مطارات الدمام، مبيناً أن القفزات التي حققتها الشركة منذ انطلاقتها يقف خلفها الدعم الكبير من سموهما.

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15:31ت م

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