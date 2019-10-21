السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل الوكلاء والمحافظين وكبار الموظفين بإمارة المنطقة



عرعر 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم اجتماع , وكلاء الإمارة والمحافظين وكبار الموظفين ورؤساء المراكز .

وحث سموه خلال الاجتماع الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها، والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت .

وشدد سموه على ضرورة الاهتمام بتطوير معارف الموظفين كافة ومهاراتهم وقدراتهم لإتقان أعمالهم وفق أحدث النظريات الإدارية وتطبيقاتها، داعياً الجميع للتركيز على المهام التطويرية بشكل مستمر إضافة للأعمال التشغيلية الروتينية بما يعزز الفاعلية والكفاءة ويرفع الانتاجية ويحقق رضى المستفيدين.

وأكد سموه على أهمية الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بانتهاج سياسة الباب المفتوح، والاستماع للجميع ، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

// انتهى //

15:30ت م

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