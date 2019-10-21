السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة القصيم يلتقي مدراء الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة



بريدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بما تحظى به المنطقة من نجاحات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ وجهود مباركة يبذلها أبناءها في القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية.

وأشار سموه على أن روح التكاتف التي يقدمها شباب وفتيات المنطقة هي إحدى المناهج المحققة للنجاح, وساهمت بعد توفيق الله سبحانه عن العديد من هذه النجاحات في مختلف القطاعات والتي كان أخرها رالي القصيم, وانخفاض نسبة البطالة بالمنطقة, وغيرها من الأعمال المحققة لتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

جاء ذلك خلال لقاء سموه , بديوان إمارة المنطقة, اليوم, مدراء القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة, بالإضافة إلى سير المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً لتعزيز وتنمية وتطوير الخدمات بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة.

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15:28ت م

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