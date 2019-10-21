السعودية اليوم / "تفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية" لقاء مفتوح بسايتك



الدمام 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعد غدٍ، لقاءً مفتوحاً بعنوان "تقييم الخدمات المقدمة وتفعيل قنوات التواصل بالمنطقة الشرقية"، وذلك بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بمحافظة الخبر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج المرحلة الثانية من مبادرة "وطننا أمانة" التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويتناول اللقاء أهمية قنوات التواصل مع المستفيدين وسبل تفعيلها، ودور الجهات في التعامل بفاعلية مع المعلومات التي تتيحها قنوات التواصل، إضافة إلى مناقشة الآليات الملائمه لتقييم الخدمات الحكومية، والتجارب الناجحة والمبادرات المميزة في هذا المجال.

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15:25ت م

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