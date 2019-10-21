السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير جامعة جازان



جيزان 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة, مؤكداً أن جامعة جازان ركناً أساسياً من أركان التنمية والبناء، بالمنطقة والوطن بشكل عام، وأدت وما تزال تؤدي دوراً مهما في مسيرة التطور وتنمية العنصر البشري لخدمة الوطن عبر تأهليها للشباب والفتيات بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبما يحقق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

وعدّ سمو أمير المنطقة جازان حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل تتويجاً لجهود الجامعة في تحديث وتجويد مهامها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية, مقدماً شكره وتقديره لجهود معالي مدير الجامعة وجميع منسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها على هذا الإنجاز والتميز.

// انتهى //

15:10ت م

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