السعودية اليوم / فعاليات أيام مجلس التعاون تبدأ في سلطنة عمان



مسقط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

رعى معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني اليوم في مسقط, فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي تنظمها وزارة الخارجية بسلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وفي مستهل الحفل ألقى معالي وزير الإعلام بسلطنة عمان كلمة أكد فيها على الروابط والعلاقات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون على مدى عقود من الزمن، والتاريخ الحافل الذي يجمعها بالجهد والعمل الدؤوب.

وقال: "في مايو من العام 1981م تكامل قرار التعاون بين دول المجلس ووضع الأساس لبنيان متين ومتماسك بفضل الله، وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون من أجل إنسان الخليج ومستقبله فتكلل بإنشاء مجلس التعاون.

وأوضح معاليه أن فعاليات أيام مجلس التعاون في سلطنة عمان التي تستمر ثلاثة أيام تحمل عددا من المعارض والندوات والملتقيات في قطاعات الاقتصاد وشؤون الإنسان والبيئة والإعلام والتواصل الإستراتيجي، مؤكدا أن هذه الأيام ترسيخ للعلاقات الطيبة بين دول الخليج ولتاريخ التعاون والتآزر بين أبنائه من أجل إنجاح هذه المسيرة، وإيصال رسالة للجيل الجديد للمحافظة على هذا المنجز العظيم، وأن يصونه مكتسبا إنسانيا لأجيالنا المستقبلية.

من جهته ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رفع فيها الشكر والعرفان إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة السلطنة لفعاليات أيام مجلس التعاون، وما قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والوزارات والهيئات المشاركة كافة من دعم ورعاية واهتمام لإبراز هذه الفعاليات بالصورة المشرفة.

وقال: "إن أعوام المنظومة الخليجية مضت سريعة حافلة بالعزة والمنعة والتقدم والإنجاز، مبرهنة على ترابط وتضامن دول مجلس التعاون، وعزمها وتصميمها الأكيدين على تحقيق التعاون والتكامل بينها في مختلف المجالات، مؤكدا أن ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات عظيمة برهنت على صدق النوايا، والإرادة والتصميم، والرؤية الثاقبة التي تحلى بها القادة المؤسسون.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بمنظومة مجلس التعاون الراسخة، وبإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مجلس التعاون سيظل درعا منيعا يحمي دوله ويذود عن مقدراتها ومكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها، وسندًا وعونًا للأشقاء العرب والأمة الاسلامية، وداعمًا للأصدقاء والدول المحبة للسلم والأمن، وسيظل صامدًا أمام مختلف التحديات والعقبات والصعاب مهما كانت.

وأوضح معاليه أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصوا على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظيم هذه الأيام الخليجية سنويا في كل دولة من دول المجلس، لتعريف مواطني دول المجلس بما تحقق من إنجازات تكاملية تصب في صالح المواطن الخليجي، وإبراز الدور الذي يقوم به المجلس إقليميا ودوليا وعلى المستويات كافة.

وأشار معالي الدكتور الزياني إلى ما تميزت به الدبلوماسية الخليجية بالفاعلية والنشاط في بناء علاقات أوثق وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون كمنظومة إقليمية وبين دول العالم والتكتلات الدولية عبر حوارات وشراكات استراتيجية، والى ما تحقق من إنجازات ومشاريع إستراتيجية وتعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة الى ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتشريعات وإستراتيجيات ومشاريع مشتركة تنظم قواعد التعاون المشترك فيما بينها.

وأكد الدكتور الزياني حرص دول مجلس التعاون على أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على المواطن الخليجي، بوصفه هدف التنمية وغايتها وعماد المسيرة التنموية المستدامة، لافتًا النظر ما عكسته الأرقام الإحصائية من زيادة كبيرة في مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية، مشيرًا إلى ما تحقق في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والقانونية وشؤون الإنسان والتنمية.

وتخلل الحفل تدشين أغنية خليجية بعنوان "ست دول" تجسد روابط الأخوة والترابط والتلاحم بين دول المجلس وشعوبها الكرام, كما تم عرض فيلم توثيقي تناول مسيرة مجلس التعاون والمنجزات التي حققها.

مما يذكر أن أيام مجلس التعاون في سلطنة عمان تتضمن حزمة من البرامج والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الخليجية والعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون على المستويات كافة، وتشارك فيها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان، حيث تأتي هذه الأيام الخليجية تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الـ35 بالدوحة عام 2014م.

// انتهى //

15:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.