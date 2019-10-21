السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يكرّم الجهات المشاركة في مشروع "بسمة جدة"



جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الجهات التي شاركت في مشروع" بسمة جدة" الواقع جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي أشرفت على تنفيذه إمارة منطقة مكة المكرمة وشاركت في تنفيذه عدّة جهات.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للجهات كافة التي شاركت في المشروع، متمنياً للجميع التوفيق في المشروعات التي تخدم محافظة جدة وتسهم في تحسينها، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى العمل في جميع المشروعات لتظهر جدة بالشكل الذي يليق بها.

وشملت الجهات التي جرى تكريمها, أمانة محافظة جدة، وهيئة الطيران المدني ومطار الملك عبدالعزيز ومركز التكامل التنموي بالإمارة، مستعرضاً سموه والحضور فيلماً عن مشروع " بسمة جدة " الذي يقع على مساحة 600 ألف م2 ، ويتضمن إنشاء خمسة أعمدة تُمثّل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، إلى جانب بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة "جدة" باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعّمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد, الذي صدر بخصوصه توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، وتشمل خمسة مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تقدر بأكثر من 2 كيلومتر .

// انتهى //

14:59ت م

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