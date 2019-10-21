السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يستقبل نائبه للشؤون القضائية



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه اليوم فضيلة الشيخ علي بن محمد السلطان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.

وتمنى الدكتور اليوسف له التوفيق والسداد في القيام بمهام عمله الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه، وبذل المزيد من الجهد في كل ما من شأنه تطوير ورفعة القضاء الإداري بالمملكة، والإسهام في إكمال مسيرة من سبقوه بعطائهم وجهدهم بما يتواكب مع تطلعات ودعم واهتمام القيادة الرشيدة، مثنيًا على جهود جميع منسوبي ديوان المظالم التي أسهمت في منجزاته المتحققة بحمد الله، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما لمرفق قضاء ديوان المظالم بالكوادر القيادية المؤهلة.

وأكد معاليه أن ديوان المظالم سيستمر - بإذن الله - في تقديم المزيد من العمل الجاد والمتميز.

من جهته رفع الشيخ السلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن به، ويعيينه على أداء المسؤولية والعمل على تحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

كما رفع شكره لمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري على دعمه وثقته، داعيا الله أن يعينه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. // انتهى //

14:56ت م

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