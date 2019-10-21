السعودية | وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في أربع مناطق

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ومبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في أربع مناطق.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير لمدة أسبوع, وفي منطقة تبوك تقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في جامعة تبوك (فرع المهرجان) لمدة أسبوع, وفي منطقة جازان تقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في كلية صامطة لمدة أسبوع، فيما تتواجد يوم غد الاثنين في مقر الشئون الصحية بمنطقة الباحة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.