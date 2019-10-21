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أمين الشمالية يناقش مع أرامكو نقل خط أنابيب التابلاين
متابعات الخليج 365 - عرعر
التقى أمين الحدود الشمالية م. شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم، وفدًا من شركة أرامكو برئاسة سامي بن حمود العتيق مستشار شؤون الأراضي، والمهندس مشعل بن فهد الشعيبي رئيس وحدة التعديات في مناطق أعمال أرامكو الشمالية، وعبدالعزيز بن إبراهيم الصانع ممثل شؤون الأراضي، وبحضور رؤساء البلديات المعنية.
وتم خلال اللقاء مناقشة نقل خط أنابيب البترول (التابلاين) من داخل مدن منطقة الحدود الشمالية ( عرعر – رفحاء طريف العويقيلة – الشعبة ) لمواقع أخرى مناسبة بما لا يتعارض مع خطط التنمية المستقبلية.
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