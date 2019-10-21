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7 إجراءات سبقت قرار عودة الاختبارات التحريرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يكن قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باعتماد الاختبارات التحريرية لبعض المواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وليد اللحظة بل سبقته عدة إجراءات لتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب.
“متابعات الخليج 365” تعيد التذكير بعدد من الإجراءات التي سبقت هذا القرار:
- بدأ التطوير بلقاء وزير التعليم بمديري التعليم
- التوصية بتطوير لائحة التقويم والتركيز على نواتج التعلم
- تلقي آراء الخبراء في التطوير المقترح
- عقد اجتماعات عدة في وكالة التعليم لمناقشة تطوير اللائحة
- تصميم استبانة للمجتمع التعليمي لرصد آرائهم حول تطوير اللائحة
- عقد ورش عمل مع عدة إدارات تعليمية
- عقد ورشة عمل موسعة في مقر الوزارة بمشاركة مديري مكاتب ومشرفين وقادة مدارس ومعلمين
- صدور قرار الوزير بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب.
وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.
واشتمل قرار وزير التعليم على تخصيص (100) درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمرًا وختاميًا موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي (20) درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و(30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى (50%) في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمرًا وختاميًا شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى (50%) للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.
وأكد قرار وزير التعليم على تقويم أداء الطالب في المرحلة المتوسطة تقويمًا مستمرًا وختاميًا في مادة لغتي الخالدة، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي (20) درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و(30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كما يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفق الضوابط التي تضعها وزارة التعليم.
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