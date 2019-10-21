بالتعاون مع منشآت.. تنظيم معسكر لإيجاد شركات ناشئة حديثة بعسير‎

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - عسير

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، معسكر “تطوير النموذج الأولي” وذلك خلال الفترة من 28 صفر حتى الـ 5 من ربيع الأول القادم، وذلك في مقر كلية العلوم بطريق الملك عبدالله، للرجال والنساء.

ويستهدف المعسكر طلاب وطالبات الجامعة وخريجيها، بالإضافة إلى سكان منطقة عسير من أصحاب الأفكار الريادية الراغبين ببدء العمل في المجالات التجارية.

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فيما أكد مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد بن خماش المغربي أن إقامة المعسكر تأتي انسجامًا مع “رؤية المملكة 2030” وأهدافها التي تضمنت دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، والعمل على تحقيق رؤية الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيزًا لدورها التنموي في تشجيع اقتصاد المعرفة وتحويل الأبحاث والابتكارات والأفكار الاستثمارية الى منتجات اقتصادية.

وأشار المغربي إلى أن المعسكر يهدف إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعة عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي، وكذلك تَتْجير مشاريع التخرج، وخلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي وتتيح الفرصة للطلاب والطالبات، ومنسوبي الجامعة، بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة، لافتًا إلى أن المعسكر يتمثل في 3 مراحل الأولى هي المرحلة الشخصية والتي يتعرف من خلالها المشاركون على شخصياتهم القيادية، والمرحلة الريادية والتي يتم فيها التعرف على أساسيات ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع وتطوير النموذج الأولي، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في الجوانب الإدارية والتي يتم من خلالها معرفة أساسيات الإدارة الفعالة لمساعدة أصحاب المشاريع في عملية التأسيس والنمو.

الجدير بالذكر أن المعسكر سيضم مشاركة 55 رائد عمل على مدار 6 أسابيع، بواقع يومين في كل أسبوع يتاح فيها للمشارك الحصول على جرعة معرفية وأخرى ميدانية، بحيث يتلمس فيها احتياج المجتمع لمشروعه طيلة أيام الأسبوع ماعدا أيام التدريب، وذلك من أجل التأكد من نضوج ونجاح المشروع، كما يختتم المعسكر فعالياته بتوفير “ديمو” يعرض فيه المشاركون مشروعاتهم، ويتم من خلاله تقييم وتكريم المشاريع الفائزة.