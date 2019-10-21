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فيديو.. مئات الطيور تصطدم بزجاج قاعة مشاهير ناسكار بأمريكا
أشبه بمشهد من فيلم رعب
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
على غرار أفلام الرعب، وثق مقطع فيديو، اصطدام مئات الطيور بزجاج قاعة مشاهير نبراسكا، وهي التي يُكرم فيها السائقون الذين أظهروا مهارة استثنائية في سباقات ناسكار والمديرين والمالكين والداعمين للسباقات كعامة.
تم تحديد فصيلة الطيور وهي من نوع “تشيمني سويفت”، وهي طيور رمادية متوسطة الحجم، بأجنحة طويلة جدًا ونحيلة، وأرجل قصيرة جدًا، وتعرضت مئات الطيور للموت، وتمكنت خدمة إنقاذ الحيوانات في كارولاينا الشمالية، من إنقاذ 310 طيور ناجية، وهو ثلث عدد الطيور تقريبًا، بينما تعرض 100 طير لكسور شديدة.
هذه الطيور، تساهم بشكل كبير في موازنة النظام البيئي، وتأكل مئات من البعوض يوميًا.
وأصدرت قاعة مشاهير ناسكار بيانًا جاء فيه أنه ليس هناك أي مشاكل صحية قد تؤثر علي الجمهور، سواء من الضيوف أو الموظفين.
ومن غير المعروف السبب القاطع وراء هذا الحادث، لكن يظن المسؤولون أن ضوء القاعة له دور في ذلك؛ حيث يمكن أن تطير الطيور في الليل بسبب الضوء، فتتجه إلى النوافذ وتصطدم بها.
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