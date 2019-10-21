"السياحة والتعليم" تنظمان زيارات فندقية لـ 1050 طالبا وطالبة في 5 مدن رئيسية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أمضى (1050) طالب وطالبة من المرحلة الثانوية يوماً كاملاً في عدد من منشآت الضيافة في خمس مدن سعودية للتعرف على المهن السياحية ومستقبلها الواعد من خلال (37) زيارة لعدد من المنشآت ضمن برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية (صنّاع مستقبل السياحة).

وقال ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن هذه الزيارات نظمها مركز تكامل بالتعاون مع إدارات التعليم في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والقصيم، جاءت تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة التعليم”.

وأشاد النشمي، بالدور الإيجابي الذي قام به مسئولي إدارات التعليم والمشرفين والمشرفات في المدارس، مما ساهم وبشكل كبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مثمناً التعاون الكبير الذي أبداه مسئولي الفنادق والتسهيلات التي قدموها والعروض المرئية التي أطلع عليها الطلاب والطالبات بهدف التعريف بالمهن الفندقية، وشرحها للطلاب وترغيبهم فيها، إضافة إلى عرض ثلاثة من قيادي تلك الفنادق من المواطنين والمواطنات لمسيرتهم في العمل الفندقي واسرار نجاحهم منذ بدايتهم وحتى وصولهم لتلك المناصب القيادية.

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كما أتيحت للطلاب والطالبات فرصة تجربة أداء بعض المهن مع وجود مرشد خلال زيارات البنين ومرشدة خلال زيارات البنات لتقويم الأداء.

ويهدف برنامج “اكتشف المهن في الأنشطة السياحية”، إلى إطلاع الطلاب والطالبات على مزايا العمل بالقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي واكتشاف المستقبل الواعد بهذا القطاع، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام واتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب والطالباتـ، حيث يعتبر القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتي يتم التركيز فيها على كفاءة العنصر الوطني واحترافيته في إدارة وتشغيل منشآت القطاع السياحي.

وأضاف مدير عام مركز تكامل، ان البرنامج انطلق منذ منتصف الشهر الماضي وحتى منتصف هذا الشهر تمت جدولة (34) زيارة منها (12) للطالبات لزيارة (20) منشأة فندقية في مناطق مختلفة وشارك فيها (1050) منهم (350) طالبة.

واختتم ان هذه التجربة سيتم تقيمها من قبل مسئولي المركز، مؤكداً على ان التقييم السابق للزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية، عكس تقبل الطلاب واهتمامهم بما عرض عليهم للتعرف على مهن قطاعات السياحة والضيافة والتراث الوطني.

يذكر ان الخطة التنفيذية لبرنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية تغطي فترة زمنية تمتد إلى منتصف مايو 2020م وتتضمن ما يقرب من (200) زيارة مدرسية موزعة على كل من الرياض وبريدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجده والطائف والدمام والخبر والجبيل والخفجي والاحساء وينبع وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية وعسير والباحة ونجران وجيزان، وتم التخطيط لمشاركة حوالي 5500 طالب وطالبة في البرنامج.