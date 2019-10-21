انخفاض اسعار البنزين في السعودية .. اعرف ماذات قالت…

يوجد حدث جديد منتشر بقوه على تويتر عن انفخاص اسعار البنزين في السعوديه بضحة كبيره بسبب هذه الاسعار، الان في موقع نجوم مصريه تتعرف على كل شيء بالتفصيل.

شركه ارامكو السعودية أعلنت اليوم السبت 20 اكتوبر عن اسعار البنزين لاخر ثلاثه اشهر في عام 2019 و يبدا العمل على اسعار البنزين الجديده بدايه من يوم 20 اكتوبر 2019، تعرف الآن على اسعار البنزين في السعودية حسب الاخبار الجديدة.

انخفاض البنزين في السعودية

أوضحت شركه ارامكو ان بنزين 91 سعره واحد ونصف ريال لكل لتر وبنزين 95 سعره 2.05 ريال سعودي لكل لتر وذلك من خلال الربع الحالي من شهر اكتوبر حتى شهر ديسمبر لعام 2019.

كانت اسعار البنزين خلال شهر يوليو حتى شهر سبتمبر عام 2019 كان بنزين 91 سعره 1.53 ريال سعودي لكل لتر وبنزين 95 سعره 2.18 ريال سعودي لكل لتر وقالت شركه “ارامكو السعوديه” أن هذه الاسعار تاتي وفقاً لاجراءات حوكمه المختصه بتعديل اسعار منتجات الطاقه و تشير الى ان الاسعار المحليه للبنزين قابله للتغيير سواء ارتفاع الاسعار او انخفاضها على حسب اسعار التصدير من المملكه السعوديه العربيه الى الاسواق العالميه.

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مقارنة بأسعار البنزين قديماً وحديثاً توضح أن أسعار البنزين حديثاً اصبح سعره منخفض وهذا شيء جيد طبعاً، وكما ذكرت أرامكو السعودية ان السعر يتغير حسب التصدير من السعودية الى الدول الخارجية.

ماذا قال دونالد ترامب عن السعوية في أسعار البنزين؟

هناك تصريح جديد الان يفيد ان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه قال لن ادمر إقتصادي بلدي بمعادات السعوديه.

المصر: أخبار 24