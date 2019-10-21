السعودية | 8 منتخبات نسائية سعودية تخطف الأضواء بدورة الخليج بالكويت

شكرا لقرائتكم 8 منتخبات نسائية سعودية تخطف الأضواء بدورة الخليج بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشارك بعثة المنتخب السعودي في دورة رياضة المرأة السادسة لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت والتي افتتحت أمس الأحد وتستمر لمدة 10 أيام.

ويمثل السعودية في هذه البطولة 8 منتخبات وهي: كرة القدم (صالات) وكرة الطاولة والمبارزة والتايكوندو وألعاب القوى وألعاب القوى لذوي الإعاقة والبولينج وكرة السلة.

وقالت رئيسة البعثة الأميرة نوف بنت خالد في تصريحات إعلامية: "أنا فخورة بترؤس بعثة المنتخبات السعودية النسائية، وعلى ثقة بإصرار لاعباتنا وعزيمتهن لإثبات أنهن على قدر الطموح والثقة بإذن الله".

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كما عبرت الأميرة نوف عن سعادتها بما شاهدته من مستوى عال ومشرف من لاعبات المنتخب السعودي للمبارزة والسلة في اليوم الأول من الدورة.

وأضافت: "إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية مشرفة ترفع علم السعودية في كل محفل من المحافل الخليجية والعربية والعالمية، ونحن الحمدلله في وطن متطور ومعطاء ويواكب النهضة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وكان المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات قد افتتح أولى المشاركات السعودية في الدورة، أمس الأحد، عبر سارة السالمي ولين الفوزان وأسيل حلواني وقدمن نتائج إيجابية.

وفي منافسات كرة السلة، دشن أخضر السيدات أولى مبارياته أمام الإمارات التي انتهت لصالح المنتخب الإماراتي، فيما تتواصل المنافسات في كرة السلة اليوم الاثنين بمواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب القطري والكويتي مع البحريني والإماراتي مع العماني، وكذلك يشارك المنتخب السعودي للبولينج في المنافسات التي تقام على ملعب اتحاد البولينج.