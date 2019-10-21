طالب محايل يروي تفاصيل لحظة سقوطه من الدور الثالث بمدرسته.. وهكذا تلقى والده الخبر

روى الطالب حسين بن موسى حسين ملابسات سقوطه من الدور الثالث في مدرسته صباح أمس.

وبحسب “سبق”، قال الطالب: “حضرتُ إلى المدرسة مبكرًا قبل وصول الطلاب، وصعدت إلى فصلي بالدور الثالث، وما هي إلا لحظات حتى بدأ توافد الطلاب، وأخذ قائد المدرسة في النداء بالتوجه إلى مقر إقامة الطابور الصباحي”.

وأضاف: عندها صعدت على الحاجز الحديدي للممر بالدور ذاته لمشاهدة من هم بالساحة الداخلية؛ فاختل توازني؛ ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدد بساحة الدور الأرضي، وبي آلام مبرحة في مختلف جسمي؛ ونُقلتُ لمستشفى محايل، وأُخضعت لفحوصات طبية عدة في الطوارئ، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة التنويم التي أوجَد بها الآن”.

من جهته، قال والد حسين: “تلقيتُ اتصالاً من قائد المدرسة، يخبرني فيه بسقوط ابني، وطلب مني التوجه لمستشفى محايل العام، وعند وصولي للطوارئ شاهدت ابني وهو يصارع الألم، فلم أتمالك نفسي، ودخلت في غيبوبة لساعتين، وبعد إفاقتي لم أجد ولدي؛ فقمت بإزالة المغذية من يدي، ومن ثم البحث عنه إلى أن وجدته، وتبين إصابته بكسر في الفقرتين القطنيتين C1،C3، وتم تنويمه بقسم الجراحة (رجال)”.