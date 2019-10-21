أمير جازان يطالب بمراقبة الأودية والسدود بعد الحالة المطرية

تواصل الأمطار

فيما استنفرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في متابعة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر على أهمية ضرورة تضافر الجهود، والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية، لتحقيق كل الأهداف المرجوة، مشيدا بالجهود المبذولة لمتابعة جريان السيول، ونجاح أعمال وتدابير الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شهدت محافظات جازان تواصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، بسبب تدافع الحالة المدارية الإيجابية، واكتست المحافظات بالخضرة، والتي أصبحت ملاذا لرعي الحيوانات، وخروج الأهالي للتنزه، والاستمتاع بالأجواء الماطرة.

تقارير مفصلة

اطلع الأمير محمد بن ناصر على التقرير الخاص للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، واستمع إلى شرح مفصل من مساعد مدير عام الدفاع المدني العميد عبدالله عائض الشهري، عن كيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول، وما تم من حالات إنقاذ، وتعامل مع السيول ومياه الأمطار، مشددا على ضرورة التضافر التام للجهود، من مختلف الجهات الأمنية والخدمية، الممثلة بأمانة منطقة جازان، والبلديات، والصحة، والمستشفيات، والطرق والنقل، ومراقبة الأودية والسدود، وجريان السيول، وتكثيف عمليات السلامة، وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية، والجهات الحكومية، حفاظا على سلامة المواطنين.

تحذيرات متواصلة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، وهطول أمطار وجريان السيول، مطالبة الجميع بأخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.